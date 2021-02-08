Шаповалов в четырёхчасовом матче победил Синнера на Australian Open

Канадский теннисист Денис Шаповалов пробился во второй круг Australian Open. В матче первого круга Шаповалов обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 4:6, 6:4.
Продолжительность матча составила 3 часа 55 минут. 12-я ракетка мира Шаповалов выполнил 12 эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 10. Его соперник, занимающий 36-е место в рейтинге ATP, четырежды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 20.
Во втором круге турнира Шаповалов встретится с австралийцем Бернардом Томичем.
Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.
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