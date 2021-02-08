«Дисквалифицируете меня?» Шаповалов поспорил с судьёй, не пустившим его в туалет

Канадский теннисист Денис Шаповалов поспорил с судьёй, который не пустил его в туалет во время матча первого круга Открытого чемпионата Австралии с итальянцем Янником Синнером. После четвёртого сета канадец обратился к судье на вышке, но тот не разрешил ему покидать корт.

«Что случится, если я отойду? Меня оштрафуют? Или собираетесь меня дисквалифицировать? Мне всё равно. Мне нужно в туалет, иначе я описаюсь или поссу в бутылку! Вы, ребята, не разрешаете игрокам ходить в туалет? Не понимаю этого правила», — приводит слова Шаповалова судье Eurosport UK.

Матч Шаповалова с Синнером продолжался почти четыре часа и завершился победой канадца со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 4:6, 6:4. Во втором круге турнира Шаповалов встретится с австралийцем Бернардом Томичем.