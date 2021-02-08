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Джокович не отдал Шарди ни одного из 33 сетов за всю историю встреч

Джокович не отдал Шарди ни одного из 33 сетов за всю историю встреч
Теннис / Australian Open 2021 0

Первая ракетка мира Новак Джокович за всю историю встреч не отдал ни одного сета французу Жереми Шарди, которого обыграл сегодня, 8 февраля, в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Всего Джокович встречался с Шарди 14 раз и не проиграл ни одного из 33 сетов. Сегодняшний матч завершился уверенной победой серба со счётом 6:3, 6:1, 6:2.

В матче второго круга Джокович сыграет с Фрэнсисом Тиафо из США. Он со счётом 7:6, 6:2, 6:2 обыграл Стефано Травалью из Италии.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера в течение двух недель.

Джокович в трёх сетах обыграл Шарди и вышел во второй круг Australian Open
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