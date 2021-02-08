Джокович не отдал Шарди ни одного из 33 сетов за всю историю встреч

Первая ракетка мира Новак Джокович за всю историю встреч не отдал ни одного сета французу Жереми Шарди, которого обыграл сегодня, 8 февраля, в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Всего Джокович встречался с Шарди 14 раз и не проиграл ни одного из 33 сетов. Сегодняшний матч завершился уверенной победой серба со счётом 6:3, 6:1, 6:2.

В матче второго круга Джокович сыграет с Фрэнсисом Тиафо из США. Он со счётом 7:6, 6:2, 6:2 обыграл Стефано Травалью из Италии.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера в течение двух недель.