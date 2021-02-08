Кирьос ответил на слова Джоковича о том, что он не уважает его вне корта

Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на слова первой ракетки мира Новака Джоковича о том, что он не уважает его вне корта.

«Для меня было бы совершенно логично, если бы он сказал: «Я не уважаю этого парня на корте». Я бы понял, если бы он не согласится с некоторыми моими выходками, которые бывали в прошлом во время матчей. Но когда мы с ним играли, думаю, я вполне неплохо себя вёл. Не совсем уверен, за что он может не уважать меня за пределами корта.



Мне кажется, я делал много хорошего, особенно во время пандемии. Я доставлял продукты тем, кто не мог сделать это самостоятельно, а сейчас помогаю с едой нуждающимся, у меня есть фонд. Я был очень осторожен с тем, что делаю, и не хотел распространять вирус. Странно слышать, что он не уважает меня вне корта — я делаю многое за его пределами.



Но Новак очень странный. Чертовки хороший игрок, но, к сожалению, танцевавший без рубашки на вечеринке в разгар пандемии», — приводит слова Кирьоса FOX Sports Australia.

Джокович — о Кирьосе: вне корта я его не очень уважаю