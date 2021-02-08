Джокович: не буду отвечать Кирьосу. Он мне абсолютно неинтересен и не заслуживает внимания
Первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что он не планирует отвечать австралийцу Нику Кирьосу на критические высказывания в свой адрес.
«Вы можете прочесть, что он сказал, но я не буду отвечать. Не хочу много высказываться на этот счёт, потому что он этого и добивается. Он хочет какого-то спора, внимания или чего-то ещё, но от меня он этого не получит, потому что не заслуживает. Вот и всё. Не чувствую необходимости в разговоре, этот парень мне абсолютно неинтересен», — приводит слова Джоковича журналист Sportsklub Саша Озмо на своей странице в «Твиттере».
До этого Джокович заявил, что не уважает австралийца вне корта. В ответ на это Кирьос сказал, что не видит причин не уважать его за пределами площадки.
Кирьос ответил на слова Джоковича о том, что он не уважает его вне корта
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