В сезоне-2021 Донской заработал более $ 100 тыс., не выиграв ни единого матча
В сезоне-2021 российский теннисист Евгений Донской заработал более $ 100 тыс., не выиграв ни единого матча, сообщает журналист Лука Фиорино на своей странице в «Твиттере».
Большую часть суммы ($ 85 тыс.) составляют призовые за победу на ATP Cup, на котором Донской, выступавший в паре с Асланом Карацевым, проиграл оба матча. Ещё $ 17 тыс. теннисист получил за участие в квалификации Открытого чемпионата Австралии, где в первом круге проиграл представителю Китая Чжичжэнь Чжану — 5:7, 3:6.
На данный момент Донской занимает 123-ю строчку в рейтинге ATP.
На ATP Cup Евгений был капитаном команды. В финале командных соревнований россияне встречались со сборной Италии. Андрей Рублёв обыграл Фабио Фоньини, Даниил Медведев победил Маттео Берреттини.
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Итальянцы, как и другие соперники, были повержены в одиночных встречах. Парный матч нашим ребятам не понадобился.
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