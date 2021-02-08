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Синнер: главный урок, который я вынес из поездки в Австралию, — тренировки с Надалем

Синнер: главный урок, который я вынес из поездки в Австралию, — тренировки с Надалем
Теннис / Australian Open 2021 0
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Итальянский теннисист Янник Синнер, завершивший выступление в первом круге Открытого чемпионата Австралии, поделился впечатлением от тренировок со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем.

«Главный урок, который я вынес за этот месяц в Австралии — тренировки с Рафой. Это очень большой опыт. Сегодня я проиграл, но мне нужно будет понять, почему, и это тоже станет важным уроком.

Это не единственная причина, но я думаю, что в первую очередь мы приехали сюда, чтобы две недели потренироваться с Рафой. Он может многое рассказать о том, как сохранять на корте правильный психологический настрой, и это важнейший опыт. Пусть сегодня мне психологически тяжело проиграть в пятом сете, это тоже будет уроком», — приводит слова Синнера журналист Джордж Беллшоу на своей странице в «Твиттере».

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