Андрей Рублёв: в нашей победе на ATP Cup есть доля везения

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу национальной команды в командном турнире ATP Cup.

«Честно говоря, когда я увидел нашу группу, то подумал, что у нас есть неплохая возможность выйти в полуфинал. То есть знал, что будет сложно, поскольку аргентинцы и японцы — сильные соперники и к тому же Ёсихито Нисиока, с которым мне предстояло играть, два года назад победил меня в Сиднее. Но всё равно шансы наши оценивал довольно высоко. А дальше уже не загадывал, поскольку было невозможно предсказать, как пойдет дело в других группах.



Конечно, нет. По факту, конечно, матч против сборной Германии оказался самым тяжелым и для Дани, и для меня. Но итальянцы — очень сильная команда. Маттео Берреттини, который играл с Даней,— опасный теннисист, а Фабио Фоньини вообще побеждал меня в большинстве наших предыдущих матчей. В том, что финал сложился именно так, есть доля везения. Если бы итальянцы имели возможность сыграть с нами еще пять-шесть раз, то результаты могли бы быть иными», — приводит слова Рублёва «Коммерсантъ».

Даниил Медведев возглавил чемпионскую гонку ATP, Андрей Рублёв — третий