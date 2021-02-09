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Гаспарян в двух сетах уступила Мугурусе в 1-м круге Australian Open 2021

Гаспарян в двух сетах уступила Мугурусе в 1-м круге Australian Open 2021
Теннис / Australian Open 2021 0

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян потерпела поражение в 1-м круге престижного турнира Australian Open 2021, который проходит в Мельбурне, от представительницы Испании Гарбинье Мугурусы в двух сетах со счётом 4:6, 0:6. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут.

На счету Гаспарян в этом поединке ни одной подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (100%). У её соперницы также ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 5 из 7 реализованных брейк-пойнтов (71%). По невынужденным ошибкам 27-14 в пользу спортсменки из России, а по общему количеству выигранных очков 59-39 в пользу Мугурусы.

Во 2-м круге Гарбинье сыграет с победительницей пары Людмила Самсонова (Россия) – Паула Бадоса (Испания).

Australian Open (ж). 1-й круг
09 февраля 2021, вторник. 03:10 МСК
Гарбинье Мугуруса
14
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		0  
         
Маргарита Гаспарян
127
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
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