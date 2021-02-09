Гаспарян в двух сетах уступила Мугурусе в 1-м круге Australian Open 2021

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян потерпела поражение в 1-м круге престижного турнира Australian Open 2021, который проходит в Мельбурне, от представительницы Испании Гарбинье Мугурусы в двух сетах со счётом 4:6, 0:6. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут.



На счету Гаспарян в этом поединке ни одной подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (100%). У её соперницы также ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 5 из 7 реализованных брейк-пойнтов (71%). По невынужденным ошибкам 27-14 в пользу спортсменки из России, а по общему количеству выигранных очков 59-39 в пользу Мугурусы.



Во 2-м круге Гарбинье сыграет с победительницей пары Людмила Самсонова (Россия) – Паула Бадоса (Испания).