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Самсонова вышла во второй круг турнира Australian Open

Самсонова вышла во второй круг турнира Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российская теннисистка Людмила Самсонова в первом круге турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу со счётом 6:7, 7:6, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 39 минут. Россиянка сделала шесть эйсов, совершила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Бадоса сделала восемь эйсов, совершила 10 двойных ошибок и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов.

В следующем круге Самсонова встретится с другой испанской теннисисткой – Гарбинье Мугурусой, победившей россиянку Маргариту Гаспарян со счётом 6:4, 6:0.

Также свои матчи на турнире проводят Светлана Кузнецова и Екатерина Александрова. Ранее в следующую стадию турнира вышла Дарья Касаткина, победившая британку Кэйти Бултер, а Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть барьер первого круга.

Australian Open (ж). 1-й круг
09 февраля 2021, вторник. 03:05 МСК
Людмила Самсонова
130
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		7 7 7
7 7 		6 4 5
         
Паула Бадоса
70
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
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