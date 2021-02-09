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Самсонова вышла во второй круг турнира Australian Open

Российская теннисистка Людмила Самсонова в первом круге турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу со счётом 6:7, 7:6, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 39 минут. Россиянка сделала шесть эйсов, совершила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Бадоса сделала восемь эйсов, совершила 10 двойных ошибок и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов.

В следующем круге Самсонова встретится с другой испанской теннисисткой – Гарбинье Мугурусой, победившей россиянку Маргариту Гаспарян со счётом 6:4, 6:0.

Также свои матчи на турнире проводят Светлана Кузнецова и Екатерина Александрова. Ранее в следующую стадию турнира вышла Дарья Касаткина, победившая британку Кэйти Бултер, а Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть барьер первого круга.