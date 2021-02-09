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Рублёв в трёх сетах обыграл Ханфмана в первом круге Australian Open

Рублёв в трёх сетах обыграл Ханфмана в первом круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Российский теннисист Андрей Рублёв в первом круге турнира Australian Open победил представителя Германии Янника Ханфмана со счётом 6:3, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 43 минуты. Рублёв сделал 17 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал пять из 13 брейк-пойнтов. Ханфман сделал семь эйсов, совершил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

Во втором круге турнира Рублёв встретится с бразильцем Тьяго Монтейро, обыгравшим представителя Словакии Андрея Мартина.

Ранее на турнире российский теннисист Аслан Карацев в первом круге победил итальянца Джанлуку Маджера со счётом 6:3, 6:3, 6:4 и встретится с представителем Беларуси Егором Герасимовым. Также свои матчи на турнире проведут Даниил Медведев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

Australian Open (м). 1-й круг
09 февраля 2021, вторник. 04:10 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
3 		3 4    
             
Янник Ханфман
102
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
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