Рублёв в трёх сетах обыграл Ханфмана в первом круге Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв в первом круге турнира Australian Open победил представителя Германии Янника Ханфмана со счётом 6:3, 6:3, 6:4.
Матч продолжался 1 час 43 минуты. Рублёв сделал 17 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал пять из 13 брейк-пойнтов. Ханфман сделал семь эйсов, совершил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.
Во втором круге турнира Рублёв встретится с бразильцем Тьяго Монтейро, обыгравшим представителя Словакии Андрея Мартина.
Ранее на турнире российский теннисист Аслан Карацев в первом круге победил итальянца Джанлуку Маджера со счётом 6:3, 6:3, 6:4 и встретится с представителем Беларуси Егором Герасимовым. Также свои матчи на турнире проведут Даниил Медведев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.
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