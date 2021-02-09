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Александрова вышла во второй круг Australian Open

Александрова вышла во второй круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, обыграла представительницу Италии Мартину Тревизан со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. Россиянка сделала шесть эйсов, совершила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Тревизан сделала два эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге Александрова встретится с победительницей пары Чжэн Сайсай (Китай) – Барбора Крейчикова (Чехия).

Ранее на турнире россиянка Светлана Кузнецова в первом круге турнира обыграла представительницу Чехии Барбору Стрыцову, Людмила Самсонова победила испанку Паулу Бадосу, Дарья Касаткина оказалась сильнее британки Кэйти Бултер, а Анастасия Павлюченкова не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв Наоми Осаке.

Australian Open (ж). 1-й круг
09 февраля 2021, вторник. 05:50 МСК
Мартина Тревизан
89
Италия
Мартина Тревизан
М. Тревизан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
32
Россия
Екатерина Александрова
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