Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышел во второй круг, обыграв представителя Канады Вашека Поспишила со счётом 6:2, 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут.
Даниил 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Медведев поспорит с победителем поединка Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Аттила Балаж (Венгрия). Australian Open завершится 21 февраля.
На минувшей неделе Даниил в составе сборной России стал победителем командного турнира ATP Cup в Мельбурне.
Australian Open (м). 1-й круг
09 февраля 2021, вторник. 06:45 МСК
63
Вашек Поспишил
В. Поспишил
Окончен
0 : 3
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Даниил Медведев
Д. Медведев
15 побед подряд Даниила Медведева! Россиянин громит соперников и на Australian Open
У Андрея Рублёва тоже уже серия из 6 победных матчей. Наши ребята шагнули во второй круг турнира «Большого шлема».
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