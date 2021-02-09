Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышел во второй круг, обыграв представителя Канады Вашека Поспишила со счётом 6:2, 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут.

Даниил 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Медведев поспорит с победителем поединка Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Аттила Балаж (Венгрия). Australian Open завершится 21 февраля.

На минувшей неделе Даниил в составе сборной России стал победителем командного турнира ATP Cup в Мельбурне.

Australian Open (м). 1-й круг
09 февраля 2021, вторник. 06:45 МСК
Вашек Поспишил
63
Канада
Вашек Поспишил
В. Поспишил
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		2 4    
6 		6 6    
             
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
15 побед подряд Даниила Медведева! Россиянин громит соперников и на Australian Open
У Андрея Рублёва тоже уже серия из 6 победных матчей. Наши ребята шагнули во второй круг турнира «Большого шлема».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021