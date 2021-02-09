Надаль менее чем за два часа обыграл Джере и вышел во второй круг Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг Australian Open. Вторая ракетка мира в матче первого круга обыграл Ласло Джере из Сербии со счётом 6:3, 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Надаль выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 56-е место в рейтинге ATP, четырежды подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге турнира Надаль встретится с победителем матча Майкл Ммо (США) — Виктор Троицки (Сербия).

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.