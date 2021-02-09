Надаль менее чем за два часа обыграл Джере и вышел во второй круг Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг Australian Open. Вторая ракетка мира в матче первого круга обыграл Ласло Джере из Сербии со счётом 6:3, 6:4, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Надаль выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 56-е место в рейтинге ATP, четырежды подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти.
Во втором круге турнира Надаль встретится с победителем матча Майкл Ммо (США) — Виктор Троицки (Сербия).
Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|1
|
|6
|6
- 9 февраля 2021
-
09:45
-
09:40
-
09:33
-
09:27
-
08:44
-
08:37
-
08:26
-
07:23
-
07:00
-
06:14
-
06:05
-
04:30
-
00:33
- 8 февраля 2021
-
23:42
-
22:55
-
21:03
-
20:43
-
20:10
-
19:37
-
19:25
-
18:29
-
17:53
-
16:56
-
16:45
-
16:13
-
15:30
-
15:11
-
14:39
-
13:44
-
13:37
-
12:59
-
12:37
-
11:53
-
11:43
-
11:42