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Надаль менее чем за два часа обыграл Джере и вышел во второй круг Australian Open

Надаль менее чем за два часа обыграл Джере и вышел во второй круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг Australian Open. Вторая ракетка мира в матче первого круга обыграл Ласло Джере из Сербии со счётом 6:3, 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Надаль выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 56-е место в рейтинге ATP, четырежды подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге турнира Надаль встретится с победителем матча Майкл Ммо (США) — Виктор Троицки (Сербия).

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Australian Open (м). 1-й круг
09 февраля 2021, вторник. 07:20 МСК
Ласло Джере
56
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 1    
6 		6 6    
             
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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