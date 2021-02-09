Поспишил отреагировал на поражение в матче с Медведевым на Australian Open
Канадский теннисист Вашек Поспишил прокомментировал поражение в матче первого круга Australian Open с россиянином Даниилом Медведевым. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 6:4.
«Я сделал всё, что мог, чтобы подготовиться к Australian Open. Но этого оказалось недостаточно. Я был не в такой форме, которая необходима. Но у меня нет сожалений. Настало время подготовиться к следующему турниру», — написал Поспишил в своём «твиттере».
В комментариях Поспишила поддержал американец Теннис Сандгрен, который также вылетел уже в первом круге.
За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Медведев поспорит с победителем поединка Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Аттила Балаж (Венгрия). Australian Open завершится 21 февраля.
Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open
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