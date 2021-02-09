Тарпищев прокомментировал выход Рублёва, Медведева и Хачанова во второй круг AO-2021

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход российских теннисистов Андрея Рублёва, Даниила Медведева и Карена Хачанова во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

«Все наши ребята на хорошем ходу, эмоционально тоже выглядят хорошо. По качеству игры тоже нет вопросов. Я боялся за игру Медведева с Поспишилом, но тот, как выяснилось, сидя на карантине две недели, в теннис не играл. А так он был бы опасен. Что касается Хачанова, рад очень за него, выиграл матч в четырёх сетах, начинает врабатываться. Он во время пандемии был в Москве и потерял три с половиной месяца. Остальные, повторюсь, в рабочем порядке, всё с ними хорошо.

Рублёва и Медведева сводит четвертьфинал, но хочу отметить другое — пандемия нам услужила такое, что ни у кого не тренирована нервная система. Большая часть игр зависит именно от этого, поэтому все играют очень неровно. Провалы и так далее — всё это вопрос тренировки нервной системы. От всего этого и трудно делать прогнозы. Что касается кондиций и технико-тактических действий, все ребята хорошо выглядят», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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