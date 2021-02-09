Теннисистка с восемью пальцами проиграла в первом круге Australian Open

Британская теннисистка Франческа Джонс, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, не смогла выйти во второй круг, проиграв американке Шелби Роджерс со счётом 4:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 2 минуты.
Джонс родилась с редким генетическим расстройством — эктродактилией, в результате чего у неё только восемь пальцев на руках и семь — на ногах.
Врачи считали, что стать профессиональной теннисисткой Джонс не удастся, но она доказала обратное. В рейтинге WTA Франческа занимает 245-ю строчку. С девяти лет она занималась в академии в Барселоне, где тренировались британец Энди Маррей и испанец Рафаэль Надаль.
Фото Франчески Джонс доступны в её «инстаграме».
За выход в третий круг Роджерс поспорит с победительницей матча Ольга Данилович (Сербия, Q) — Петра Мартич (Хорватия, 16).
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