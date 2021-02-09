Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Первая ракетка мира Барти не отдала ни одного гейма Ковинич на старте Australian Open

Первая ракетка мира Барти не отдала ни одного гейма Ковинич на старте Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Австралийская теннисистка Эшли Барти уверенно вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В матче первого круга Барти разгромила Данку Ковинич из Македонии. Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:0.

Матч продолжался всего 45 минут. Первая ракетка мира Барти выполнила 5 эйсов, избежала двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. Её соперница, занимающая 82-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и не сделала ни одного брейка.

В матче второго круга Australian Open Барти встретится с победителем матча Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Дарья Гаврилова (Австралия).

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Australian Open (ж). 1-й круг
09 февраля 2021, вторник. 11:15 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		0  
         
Данка Ковинич
82
Черногория
Данка Ковинич
Д. Ковинич
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021