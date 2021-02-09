Первая ракетка мира Барти не отдала ни одного гейма Ковинич на старте Australian Open

Австралийская теннисистка Эшли Барти уверенно вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В матче первого круга Барти разгромила Данку Ковинич из Македонии. Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:0.

Матч продолжался всего 45 минут. Первая ракетка мира Барти выполнила 5 эйсов, избежала двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. Её соперница, занимающая 82-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и не сделала ни одного брейка.

В матче второго круга Australian Open Барти встретится с победителем матча Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Дарья Гаврилова (Австралия).

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.