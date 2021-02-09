Сафиуллин обыграл Ивашко и вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Роман Сафиуллин пробился во второй круг Australian Open. 183-я ракетка мира в матче первого круга обыграл белоруса Илью Ивашко. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. Сафиуллин выполнил 12 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. 110-я ракетка мира Ивашко 5 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 10.
В матче второго круга Сафиуллин встретится с британцем Кэмероном Норри. Ранее он победил соотечественника Даниэля Эванса.
Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.
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