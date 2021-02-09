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Во второй круг Australian Open прошли 12 российских теннисистов из 17

Во второй круг Australian Open прошли 12 российских теннисистов из 17
Теннис / Australian Open 2021 0

Все российские теннисисты-участники Australian Open провели матчи первого круга. Во второй круг соревнований вышли 12 из 17 представителей России.

Во втором круге сыграют все пять мужчин-теннисистов из России. Путёвки во второй круг завоевали Роман Сафиуллин, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

В женском турнире стартовали 12 россиянок, но в следующий круг прошли лишь семь. Продолжают борьбу на турнире Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, Варвара Грачёва и Вероника Кудерметова. Выступление на турнире уже завершили Анастасия Павлюченкова, Вера Звонарёва, Маргарита Гаспарян, Валерия Савиных и Анна Блинкова.

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У Андрея Рублёва тоже уже серия из 6 победных матчей. Наши ребята шагнули во второй круг турнира «Большого шлема».
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