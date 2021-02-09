Во второй круг Australian Open прошли 12 российских теннисистов из 17
Все российские теннисисты-участники Australian Open провели матчи первого круга. Во второй круг соревнований вышли 12 из 17 представителей России.
Во втором круге сыграют все пять мужчин-теннисистов из России. Путёвки во второй круг завоевали Роман Сафиуллин, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
В женском турнире стартовали 12 россиянок, но в следующий круг прошли лишь семь. Продолжают борьбу на турнире Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, Варвара Грачёва и Вероника Кудерметова. Выступление на турнире уже завершили Анастасия Павлюченкова, Вера Звонарёва, Маргарита Гаспарян, Валерия Савиных и Анна Блинкова.
15 побед подряд Даниила Медведева! Россиянин громит соперников и на Australian Open
У Андрея Рублёва тоже уже серия из 6 победных матчей. Наши ребята шагнули во второй круг турнира «Большого шлема».
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