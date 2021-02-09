Впервые с US Open—2013 пять российских теннисистов-мужчин вышли во второй круг ТБШ

Во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису вышли сразу пять теннисистов-мужчин из России. Во втором круге турнира «Большого шлема» сыграют Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев.
В последний раз Россия была представлена пятью мужчинами во втором круге турнира «Большого шлема» в 2013 году на US Open. Тогда во второй круг вышли Михаил Южный, Александр Богомолов, Евгений Донской, Дмитрий Турсунов и Николай Давыденко.
Всего же на Australian Open—2021 во второй круг соревнований вышли 12 из 17 представителей России. В женском турнире стартовали 12 россиянок, но в следующий круг прошли лишь семь. Продолжают борьбу на турнире Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, Варвара Грачёва и Вероника Кудерметова. Выступление на турнире уже завершили Анастасия Павлюченкова, Вера Звонарёва, Маргарита Гаспарян, Валерия Савиных и Анна Блинкова.
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