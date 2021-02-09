Барти — о сухой победе в первом круге AO-2021: мы это заслужили

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти не стала скрывать эмоции после уверенного старта на Australian Open. В матче первого круга Барти разгромила Данку Ковинич из Македонии со счётом 6:0, 6:0.
«Знаю, что я и моя команда проделали отличную работу. Мы заслужили право играть на таком уровне. Перед началом сезона всегда есть чувство неопределённости, особенно после такого перерыва. Никогда не знаешь, как сыграешь. И ожидаешь, что что-то может пойти не так.
Это и есть вызов. Нужно выходить на корт и показывать себя. Но, зная, какую мы проделали работу за последние годы, я выхожу на матчи уверенной в себе. Я хочу бросать вызов самой себе, становиться совершенным игроком. Для меня важно расти и развиваться каждый день», — цитирует Барти Tennis Head.
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