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Барти — о сухой победе в первом круге AO-2021: мы это заслужили

Барти — о сухой победе в первом круге AO-2021: мы это заслужили
Теннис / Australian Open 2021 0

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти не стала скрывать эмоции после уверенного старта на Australian Open. В матче первого круга Барти разгромила Данку Ковинич из Македонии со счётом 6:0, 6:0.

«Знаю, что я и моя команда проделали отличную работу. Мы заслужили право играть на таком уровне. Перед началом сезона всегда есть чувство неопределённости, особенно после такого перерыва. Никогда не знаешь, как сыграешь. И ожидаешь, что что-то может пойти не так.

Это и есть вызов. Нужно выходить на корт и показывать себя. Но, зная, какую мы проделали работу за последние годы, я выхожу на матчи уверенной в себе. Я хочу бросать вызов самой себе, становиться совершенным игроком. Для меня важно расти и развиваться каждый день», — цитирует Барти Tennis Head.

Первая ракетка мира Барти не отдала ни одного гейма Ковинич на старте Australian Open
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