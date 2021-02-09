«Я могу уйти, если хотите». Неловкое послематчевое интервью Циципаса рассмешило зрителей

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас развеселил болельщиков во время интервью после матча первого круга Открытого чемпионата Австралии с французом Жилем Симоном. Встреча завершилась уверенной победой грека со счётом 6:1, 6:2, 6:1.

«Удивлён ли я счётом? Не знаю, что сказать. Не ожидал, что будет так легко. Я провёл отличный матч», — сказал Циципас.

Зрители посчитали, что это звучит неуважительно по отношению к Симону, и бурно отреагировали на слова грека.

Циципас продолжил: «Я имею в виду, давайте будем честны… Боже, кажется, я уже всё испортил. Думаю, я провёл впечатляющий матч от начала и до конца. Не знаю, какая у него была тактика».

Объясниться Циципасу не удалось, зрители смеялись после каждой его фразы.

«Что я вообще здесь делаю? Я могу уйти, если вы хотите. Это было последнее, чего я ожидал, — после матча на „Род Лейвер Арене“ все смеются надо мной», — пошутил Циципас.

Посмотреть видео можно на странице Australian Open в «Твиттере». Права на видео принадлежат Eurosport.