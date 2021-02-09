Надаль: из-за травмы приходится быть осторожным с каждым движением, это мешает играть

Испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил, как проблемы с поясницей влияют на его игру. Напомним, из-за проблем со спиной вторая ракетка мира пропустил командный турнир ATP Cup.

«Людям, которые не играют в теннис профессионально, трудно это понять. Травма ограничивает мою подачу. Приходится быть осторожным с каждым движением. Это оказывает влияние на игру в целом, не позволяет играть агрессивно или с той интенсивностью, которая даёт возможность играть без раздумий. Когда каждый раз подаёшь и думаешь о том, что делать, чтобы не ухудшить ситуацию, это влияет на игру», — приводит слова Надаля журналист Тумайни Карайол на своей странице в «Твиттере».

На старте Открытого чемпионата Австралии Надаль обыграл серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:4, 6:1.