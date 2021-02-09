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Циципас — о конфликте Кирьоса и Джоковича: истина где-то посередине

Циципас — о конфликте Кирьоса и Джоковича: истина где-то посередине
Теннис / ATP 0
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Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о конфликте первой ракетки мира Новака Джоковича и австралийца Ника Кирьоса, которые критически высказываются друг о друге в прессе.

«Они могут делать что хотят. Ник любит высказываться. Иногда он бывает прав, иногда переходит черту. Он не фильтрует выражения, а говорит всё как есть. У него есть голова на плечах, и он понимает, что говорит. Есть много глупых вещей, которые он делал, он это понимает и не отрицает. Но некоторые вещи, сказанные им в интервью, можно считать правдой. Истина где-то посередине», — сказал Циципас во время пресс-конференции на Australian Open.

Напомним, Джокович заявил, что не уважает австралийца вне корта. В ответ на это Кирьос сказал, что не видит причин не уважать его за пределами площадки.

Джокович: не буду отвечать Кирьосу. Он мне абсолютно неинтересен и не заслуживает внимания
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