«15 дней карантина — это ужасно». Рыбакина — о самочувствии после первого круга AO

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о самочувствии после первого круга Открытого чемпионата Австралии. На старте соревнований со счётом 6:4, 4:6, 4:6 она обыграла россиянку Веру Звонарёву.

«Это было в первый раз, и, конечно же, 15 дней карантина – это было очень тяжело. Ужасно, даже так скажу. Естественно, это чувствуется сейчас и физически, и психологически это сложно. Первый такой опыт. Надеюсь, больше не повторится.



Что было самым сложным в матче со Звонарёвой? Вера сражалась до последнего. Думаю, это был бы в любом случае сложный матч. У нее опыт, но карантин очень повлиял. И Вера играла очень хорошо, поэтому было сложно», — приводит слова Рыбакиной Eurosport.ru.