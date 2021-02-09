Энди Маррей прервал серию поражений на челленджере в Биелле

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей прервал серию из трёх поражений в официальных матчах. На челленджере в Биелле (Италия) Маррей со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:3 обыграл немца Максимильяна Мартерера.
Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. Маррей 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9.
Маррей не одерживал побед в ATP-туре с августа 2020 года. Тогда он пробился во второй круг US Open.
Напомним, в начале января Маррей прошёл тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Из-за этого он не успел вовремя вылететь на Australian Open и снялся с первого в сезоне-2021 турнира «Большого шлема». Маррей не прошёл в основную сетку Australian Open по рейтингу, однако получил от организаторов уайлд-кард.
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