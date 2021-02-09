Джокович — о Тиафо: это будет наша первая встреча, но я знаю, чего ожидать
Первая ракетка мира Новак Джокович поделился своим мнением о сопернике по второму кругу Открытого чемпионата Австралии — американце Фрэнсисе Тиафо.
«Это будет наша первая встреча. Он достаточно взрывной, быстрый и динамичный игрок. Он не стесняется атаковать, сильный и крепкий. У него весьма необычная техника подачи и бэкхенд, но мы часто тренировались вместе, поэтому я знаю, чего ожидать. Подготовлюсь к матчу и буду надеяться на лучшее», — приводит слова Джоковича журналист Sportklub Саша Озмо на своей странице в «Твиттере».
На старте сорвеновний Джокович победил француза Жереми Шарди. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:1, 6:2.
Australian Open стартовал вчера, 8 февраля. Джокович — действующий чемпион турнира.
Джокович не отдал Шарди ни одного из 33 сетов за всю историю встреч
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