Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Виктория Азаренко снялась с турнира WTA 500 в Аделаиде

Виктория Азаренко снялась с турнира WTA 500 в Аделаиде
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия), сообщает журналист Лука Фиорино на своей странице в «Твиттере». Причины не называются.

Соревнования пройдут с 21 по 27 февраля, сразу после окончания Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, Азаренко завершила выступления на Australian Open в первом круге. Белорусская теннисистка со счётом 5:7, 4:6 проиграла американке Джессике Пегуле.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на обязательный карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера на протяжении двух недель.

«Сложно это принять, я знаю, что могу играть лучше». Азаренко отреагировала на вылет с AO
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021