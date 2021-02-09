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Рублёв и Тим заявились на турнир ATP 250 в Дохе

Стало известно, кто из теннисистов заявлен на турнир ATP 250 в Дохе (Катар), сообщает журналист Михал Самульски на своей странице в «Твиттере». Соревнования пройдут с 8 по 13 марта.

На турнире планируют сыграть действующий чемпион Андрей Рублёв, а также 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер, который не выходил на корт почти год.

Теннис. Доха, Катар. ATP 250. Заявка

Доминик Тим (Австрия)

Роджер Федерер (Швейцария)

Андрей Рублёв (Россия)

Гаэль Монфис (Франция)

Денис Шаповалов (Канада)

Роберто Баутиса-Агут (Испания)

Давид Гоффен (Бельгия)

Пабло Карреньо-Буста (Испания)

Стэн Вавринка (Швейцария)

Борна Чорич (Хорватия)

Дэниел Эванс (Великобритания)

Душан Лайович (Сербия)

Хуберт Хуркач (Польша)

Тэйлор Фритц (США)

Филип Крайинович (Сербия)

Лоренцо Сонего (Италия)

Райлли Опелка (США)

Джон Миллман (Австралия)

Кевин Андерсон (ЮАР)