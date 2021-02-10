Джокович обыграл Тиафо в четырёх сетах и вышел в третий круг Australian Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий круг Australian Open. В матче второго круга турнира «Большого шлема» Джокович обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:3.

Продолжительность матча составила 3 часа 34 минуты. Джокович выполнил 26 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 14. Его соперник, занимающий 64-е место в рейтинге ATP, 23 раза подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

Соперник Джоковича по третьему кругу турнира пока неизвестен. Он сыграет с победителем матча американцев Райлли Опелки и Тейлора Фритца.

Джокович — действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии по теннису.