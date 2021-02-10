Мартон Фучович — после победы над Стэном Вавринкой: чувствую, будто умираю
Венгерский теннисист Мартон Фучович поделился впечатлениями от победы в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии со швейцарцем Стэном Вавринкой со счётом 7:5, 6:1, 4:6, 2:6, 7:6 (11:9). Поединок продолжался 4 часа.
«Сейчас я чувствую, будто умираю. Я провёл два пятисетовых матча, было очень жарко. Я знал, что он может вернуться в игру. Стэн очень силён психологически и физически. Но я тоже был очень силён в психологическом плане. Это самое важное», — приводит слова Фучовича Tennis Head.
За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Фучович поспорит с канадцем Милошем Раоничем. Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович. Турнир завершится 21 февраля.
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