Винус Уильямс не смогла сдержать слёз после травмы лодыжки в матче с Эррани

Американская теннисистка Винус Уильямс эмоционально отреагировала на травму, которую она получила в матче второго круга Australian Open-2021 с Сарой Эррани из Италии. Уильямс получила повреждение в концовке первого сета при счёте 5:1 в пользу соперницы.

Врачи оказали ей помощь. Пока они занимались ногой спортсменки, она не смогла сдержать слёз.

Несмотря на травму, Уильямс вернулась на корт. Правда, она всё равно уступила со счётом 1:6, 0:6.

В третьем круге Australian Open Эррани встретится с Сэ Шувэй из Китайского Тайбея.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им вообще запрещалось покидать гостиничные номера.

Винус Уильямс взяла лишь один гейм в матче с Эррани на Australian Open