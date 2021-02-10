Винус Уильямс не смогла сдержать слёз после травмы лодыжки в матче с Эррани

Американская теннисистка Винус Уильямс эмоционально отреагировала на травму, которую она получила в матче второго круга Australian Open-2021 с Сарой Эррани из Италии. Уильямс получила повреждение в концовке первого сета при счёте 5:1 в пользу соперницы.
Врачи оказали ей помощь. Пока они занимались ногой спортсменки, она не смогла сдержать слёз.
Несмотря на травму, Уильямс вернулась на корт. Правда, она всё равно уступила со счётом 1:6, 0:6.
В третьем круге Australian Open Эррани встретится с Сэ Шувэй из Китайского Тайбея.
Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им вообще запрещалось покидать гостиничные номера.
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