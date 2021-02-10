Халеп вырвала победу в матче с Томлянович и теперь сыграет с Кудерметовой на AO-2021

Румынская теннисистка Симона Халеп в драматичном матче второго круга Australian Open обыграла австралийку Айлу Томлянович. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:4, 7:5. При этом в третьем сете Халеп уступала со счётом 2:5, но сумела выиграть пять геймов подряд.
Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. Вторая ракетка мира Халеп выполнила 5 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14. Её соперница, занимающая 72-е место в рейтинге ATP, 6 раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17.
В третьем круге Australian Open Халеп встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.
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