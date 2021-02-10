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Халеп вырвала победу в матче с Томлянович и теперь сыграет с Кудерметовой на AO-2021

Халеп вырвала победу в матче с Томлянович и теперь сыграет с Кудерметовой на AO-2021
Теннис / Australian Open 2021 0
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Румынская теннисистка Симона Халеп в драматичном матче второго круга Australian Open обыграла австралийку Айлу Томлянович. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:4, 7:5. При этом в третьем сете Халеп уступала со счётом 2:5, но сумела выиграть пять геймов подряд.

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. Вторая ракетка мира Халеп выполнила 5 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14. Её соперница, занимающая 72-е место в рейтинге ATP, 6 раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17.

В третьем круге Australian Open Халеп встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Australian Open (ж). 2-й круг
10 февраля 2021, среда. 11:15 МСК
Айла Томлянович
72
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
4 		6 7
         
Симона Халеп
2
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
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