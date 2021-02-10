Эррани: я беспокоилась о травмированной ноге В. Уильямс больше, чем думала о своей игре

Итальянская теннисистка Сара Эррани призналась, что её не порадовала победа в матче второго круга Australian Open с американкой Винус Уильямс. Эррани обыграла соперницу со счётом 6:1, 6:0. При этом в концовке первого сета Уильямс получила травму лодыжки. Из-за сильных болей в ноге она не смогла сдержать слёз. Несмотря на травму, американка вернулась на корт, но спасти матч не сумела.

«Я не испытываю радости от такой победы. Мне очень грустно за неё, нелегко играть с травмой. Я думала, что она снимется, ведь она не могла бегать. Винус с трудом ходила! Я беспокоилась о ней больше, чем думала о своей игре. Я думала, может, она в какой-то момент решит прекратить. Но вместо этого Винус играла до конца», — цитирует Эррани Tennis 365.

В третьем круге Australian Open Эррани встретится с Сэ Шувэй из Китайского Тайбея.