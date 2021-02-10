Потапова отметила выход в третий круг Australian Open с помощью мороженого

Российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». На фото она предстала с мороженым.

«Второй круг пройден. Мороженое после матча всегда приятно. Но ещё лучше, когда оно оказывается по всему лицу», — написала Потапова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» российской теннисистки.

На стадии 1/32 финала Потапова обыграла представительницу Венгрии Тимю Бабош со счётом 6:2, 6:4. В следующем круге соревнований она встретится с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс. В 2020 году они уже встречались на Australian Open. Тогда Уильямс победила в матче первого круга со счётом 6:0, 6:3.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.