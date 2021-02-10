Соболенко: поражение от Канепи стало для меня хорошим уроком, я вернулась в реальность

Белорусская теннисистка Арина Соболенко подвела итог матча второго круга с россиянкой Дарьей Касаткиной. Встреча закончилась победой Соболенко со счётом 7:6, 6:3.
«Матч был сложным. Она заставляла меня много двигаться, мне было непросто. Я пыталась больше бегать, ловила ритм. Мне удалось его поймать после первого сета. Тогда я начала действовать агрессивнее, ходить к сетке. Это было очень хорошо, поэтому мне удалось победить в двух сетах. Но она цеплялась, было непросто, матч мог продлиться дольше.
Поражение от Канепи стало для меня хорошим уроком. Благодаря ему, я вернулась в реальность, стала снова больше работать. Нельзя так говорить, но я рада, что проиграла Канепи. Тогда я извлекла хороший урок», — сказала Соболенко на YouTube-канале Australian Open.
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