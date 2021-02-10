Кирьос в пятисетовом матче победил Умбера и вышел на Тима на Australian Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел в третий круг Australian Open. В матче второго круга он в упорной борьбе обыграл француза Уго Умбера. Встреча закончилась со счётом 5:7, 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4.
Продолжительность матча составила 3 часа 26 минут. 47-я ракетка мира Кирьос выполнил 30 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Его оппонент, занимающий 34-е место в рейтинге ATP, 27 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 3 брейк-пойнта из 5.
Теперь в матче третьего круга Кирьос встретится с австрийцем Домиником Тимом. Третья ракетка мира Тим ранее обыграл немца Доминика Кёпфера (6:4, 6:0, 6:2).
Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.
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