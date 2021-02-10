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Зверев вышел в третий круг Australian Open, не отдав ни одного сета 172-й ракетке мира

Зверев вышел в третий круг Australian Open, не отдав ни одного сета 172-й ракетке мира
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в третий круг Australian Open. В матче второго круга Зверев обыграл американца Максима Кресси. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. Седьмая ракетка мира Зверев выполнил 15 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. 172-я ракетка мира Кресси 10 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В матче третьего круга Australian Open Зверев сыграет с французом Адрианом Маннарино.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Australian Open (м). 2-й круг
10 февраля 2021, среда. 12:45 МСК
Максим Кресси
172
США
Максим Кресси
М. Кресси
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		4 3    
7 		6 6    
             
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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