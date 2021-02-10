Виландер: Кирьосу нравится вражда с Джоковичем

Бывшая первая ракетка мира и семикратный победитель турниров «Большого шлема», а ныне эксперт Матс Виландер поделился мнением о заочном конфликте серба Новака Джоковича и австралийца Ника Кирьоса.

Ранее Кирьос говорил, что никогда не будет считать Джоковича величайшим из-за того, что серб дважды проиграл ему, а также назвал того кретином после предложения улучшить условия пребывания теннисистов на карантине перед Australian Open. Джокович ответил, что Кирьос и споры с ним ему не интересны.

«Джокович не хочет тратить энергию на словесную вражду с Кирьосом, несмотря на то что австралийцу эта вражда нравится. Ник из другого поколения, где медийность играет огромную роль. Новак же пытается положить этому конец. Он пытается выиграть свой девятый Australian Open, он стремится стать величайшим игроком всех времён. У него нет времени на споры.

Я отдаю ему должное — он знает, что люди будут прислушиваться к нему как к игроку номер один в мире. Новак делает отличные вещи, он защищает других теннисистов», — цитирует Виландера Metro со ссылкой на эфир на телеканале Eurosport.