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Рублёв обыграл Монтейро и вышел в третий круг Australian Open

Рублёв обыграл Монтейро и вышел в третий круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Российский теннисист Андрей Рублёв во втором круге турнира Australian Open победил бразильца Тьяго Монтейро со счётом 6:4, 6:4, 7:6.

Матч продлился 2 часа 10 минут. Рублёв сделал 16 эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. Монтейро сделал 10 эйсов, совершил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником Рублёва будет испанец Фелисьяно Лопес, который в пяти сетах обыграл итальянца Лоренцо Сонего.

Во втором круге Australian Open россиянин Аслан Карацев сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, Даниил Медведев – с испанцем Роберто Карбальясом-Баэной, Карен Хачанов – с литовцем Ричардасом Беранкисом, а Ринат Сафиуллин – с британцем Кэмероном Норри.

Australian Open (м). 2-й круг
11 февраля 2021, четверг. 04:10 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 10    
4 		4 6 8    
             
Тьяго Монтейро
74
Бразилия
Тьяго Монтейро
Т. Монтейро
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