Рублёв обыграл Монтейро и вышел в третий круг Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублёв во втором круге турнира Australian Open победил бразильца Тьяго Монтейро со счётом 6:4, 6:4, 7:6.
Матч продлился 2 часа 10 минут. Рублёв сделал 16 эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. Монтейро сделал 10 эйсов, совершил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх.
Следующим соперником Рублёва будет испанец Фелисьяно Лопес, который в пяти сетах обыграл итальянца Лоренцо Сонего.
Во втором круге Australian Open россиянин Аслан Карацев сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, Даниил Медведев – с испанцем Роберто Карбальясом-Баэной, Карен Хачанов – с литовцем Ричардасом Беранкисом, а Ринат Сафиуллин – с британцем Кэмероном Норри.
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