Хачанов победил Беранкиса во втором круге Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге Australian Open обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса со счётом 6:2, 6:4, 6:4.
Матч продлился 1 час 58 минут. Хачанов сделал 12 эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 14. Беранкис сделал четыре эйса, совершил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.
Следующим соперником Хачанова станет победитель противостояния Карлос Алкарас Гарфия (Испания) – Микаэль Имер (Швеция).
Ранее Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира, победив бразильца Тьяго Монтейро. Также во втором круге Australian Open Аслан Карацев сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, Даниил Медведев – с испанцем Роберто Карбальяс-Баэной, а Ринат Сафиуллин – с британцем Кэмероном Норри.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|4
- 11 февраля 2021
-
08:32
-
08:08
-
07:53
-
07:35
-
07:23
-
06:36
-
06:14
- 10 февраля 2021
-
23:18
-
16:34
-
16:26
-
15:40
-
15:25
-
14:44
-
14:32
-
14:27
-
13:59
-
13:54
-
13:25
-
12:30
-
12:24
-
11:55
-
11:36
-
10:51
-
10:27
-
10:21
-
10:12
-
09:53
-
09:22
-
09:16
-
08:36
-
08:26
-
07:51
-
04:43
-
04:41
-
04:26