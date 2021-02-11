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Хачанов победил Беранкиса во втором круге Australian Open

Хачанов победил Беранкиса во втором круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге Australian Open обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса со счётом 6:2, 6:4, 6:4.

Матч продлился 1 час 58 минут. Хачанов сделал 12 эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 14. Беранкис сделал четыре эйса, совершил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.

Следующим соперником Хачанова станет победитель противостояния Карлос Алкарас Гарфия (Испания) – Микаэль Имер (Швеция).

Ранее Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира, победив бразильца Тьяго Монтейро. Также во втором круге Australian Open Аслан Карацев сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, Даниил Медведев – с испанцем Роберто Карбальяс-Баэной, а Ринат Сафиуллин – с британцем Кэмероном Норри.

Australian Open (м). 2-й круг
11 февраля 2021, четверг. 05:10 МСК
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
2 		4 4    
             
Ричардас Беранкис
73
Литва
Ричардас Беранкис
Р. Беранкис
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