Хачанов победил Беранкиса во втором круге Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов во втором круге Australian Open обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса со счётом 6:2, 6:4, 6:4.

Матч продлился 1 час 58 минут. Хачанов сделал 12 эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 14. Беранкис сделал четыре эйса, совершил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.

Следующим соперником Хачанова станет победитель противостояния Карлос Алкарас Гарфия (Испания) – Микаэль Имер (Швеция).

Ранее Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира, победив бразильца Тьяго Монтейро. Также во втором круге Australian Open Аслан Карацев сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, Даниил Медведев – с испанцем Роберто Карбальяс-Баэной, а Ринат Сафиуллин – с британцем Кэмероном Норри.