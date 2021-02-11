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Александрова победила Крейчикову и сыграет с первой ракеткой мира на Australian Open

Александрова победила Крейчикову и сыграет с первой ракеткой мира на Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира Australian Open обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову со счётом 6:3, 7:6.

Матч продлился 1 час 40 минут. Александрова сделала четыре эйса, совершила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Крейчикова сделала девять эйсов, совершила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Александровой станет первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, победившая соотечественницу Дарью Гаврилову — 6:1 7:6 (9:7).

Ранее россиянка Светлана Кузнецова во втором круге турнира проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич. В третьем круге Анастасия Потапова проведёт матч с американкой Сереной Уильямс, а Вероника Кудерметова с румынкой Симоной Халеп.

Australian Open. Женщины. Второй круг
Каролина Плишкова (Чехия, 6) — Даниэль Коллинз (США) — 7:5, 6:2

Australian Open (ж). 2-й круг
11 февраля 2021, четверг. 05:30 МСК
Барбора Крейчикова
59
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4  
6 		7 7  
         
Екатерина Александрова
32
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Australian Open (ж). 2-й круг
11 февраля 2021, четверг. 05:00 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 9  
1 		6 7  
         
Дарья Гаврилова
387
Австралия
Дарья Гаврилова
Д. Гаврилова
Australian Open (ж). 2-й круг
11 февраля 2021, четверг. 03:15 МСК
Даниэль Коллинз
40
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2  
7 		6  
         
Каролина Плишкова
6
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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