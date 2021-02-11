Александрова победила Крейчикову и сыграет с первой ракеткой мира на Australian Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира Australian Open обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову со счётом 6:3, 7:6.
Матч продлился 1 час 40 минут. Александрова сделала четыре эйса, совершила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Крейчикова сделала девять эйсов, совершила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи.
Следующей соперницей Александровой станет первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, победившая соотечественницу Дарью Гаврилову — 6:1 7:6 (9:7).
Ранее россиянка Светлана Кузнецова во втором круге турнира проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич. В третьем круге Анастасия Потапова проведёт матч с американкой Сереной Уильямс, а Вероника Кудерметова с румынкой Симоной Халеп.
Australian Open. Женщины. Второй круг
Каролина Плишкова (Чехия, 6) — Даниэль Коллинз (США) — 7:5, 6:2
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