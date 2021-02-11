Даниилу Медведеву на день рождения подарили торт с осьминогом
Российскому теннисисту Даниилу Медведеву, посеянному на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, сегодня, 11 февраля, исполняется 25 лет. Спортсмен опубликовал в своём «инстаграме» фото с подаренным ему тортом с фигуркой синего осьминога.
Пост доступен в «инстаграме» Даниила Медведева
Во втором круге Australian Open Даниил сыграет с представителем Испании Роберто Карбальес-Баэной. Даниил выиграл уже 15 матчей подряд. В последний раз он проигрывал ещё на турнире в Вене (Австрия) в октябре 2020 года.
Перед стартом Australian Open Медведев в составе сборной России выиграл командный турнир ATP Cup. Первый турнир «Большого шлема» завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является серб Новак Джокович.
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