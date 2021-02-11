Ник Кирьос: мне больно даже от мысли о матче с Тимом

Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился ожиданиями от матча с австрийцем Домиником Тимом в третьем круге Australian Open.
«Пожалуй, он один из сильнейших игроков тура в плане физической формы. Он невероятно хороший игрок. Я наблюдал за его прогрессом. Он немного старше меня. Я видел его игру на юниорском уровне. Затем видел, как он пару лет сражался на фьючерсах, челленджерах, а затем вышел на свой пик. Было здорово наблюдать за его развитием. Он наконец понял, что нужно для победы в матчах.
Тим тренируется как зверь. Он стабилен каждый день. Я вообще-то его очень уважаю. Играть в таком стиле нелегко. Он требует невероятных усилий. Но сейчас я не хочу думать об этом. Мне больно даже от мысли о предстоящем матче с ним. Будь что будет. Я собираюсь выйти на корт, подавать, играть инстинктивно, и если этого окажется достаточно, то отлично. Если нет, меня и это устроит», — цитирует Кирьоса Tennis 365.
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