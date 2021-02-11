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Российская теннисистка Анна Калинская победила на старте парного Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская победила на старте парного Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российская теннисистка Анна Калинская в паре с представительницей Словакии Викторией Кужмовой вышла во второй круг парного турнира Открытого чемпионата Австралии. В стартовом матче соревнований со счётом 6:4, 6:2 они победили представительниц Казахстана Зарину Дияс и Юлию Путинцеву. Встреча продолжалась 1 час и 13 минут.

Калинская и Кужмова 3 раза подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта.

За выход в третий круг Australian Open Анна и Виктория поспорят с китаянками Сюй Ифань и Ян Чжаосюань. Поединок состоится завтра, 12 февраля.

Открытый чемпионат Австралии — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им вообще запрещалось покидать гостиничные номера.

Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
11 февраля 2021, четверг. 09:15 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
Виктория Кужмова
Словакия
Виктория Кужмова
А. Калинская В. Кужмова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Зарина Дияс
Казахстан
Зарина Дияс
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
З. Дияс Ю. Путинцева
Блинкова и Кудерметова проиграли в первом круге парного турнира Australian Open
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