Российская теннисистка Анна Калинская победила на старте парного Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская в паре с представительницей Словакии Викторией Кужмовой вышла во второй круг парного турнира Открытого чемпионата Австралии. В стартовом матче соревнований со счётом 6:4, 6:2 они победили представительниц Казахстана Зарину Дияс и Юлию Путинцеву. Встреча продолжалась 1 час и 13 минут.
Калинская и Кужмова 3 раза подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта.
За выход в третий круг Australian Open Анна и Виктория поспорят с китаянками Сюй Ифань и Ян Чжаосюань. Поединок состоится завтра, 12 февраля.
Открытый чемпионат Австралии — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им вообще запрещалось покидать гостиничные номера.
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