Циципас в пяти сетах обыграл 267-ю ракетку мира Коккинакиса и вышел в третий круг AO

Шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас вышел в третий круг Australian Open. В матче второго круга турнира Стафанос обыграл австралийца Танаси Коккинакиса со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 6:7 (5:7), 6:4.

Продолжительность матча составила 4 часа и 36 минут. Циципас выполнил 17 эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 22. Его соперник, занимающий 267-е место в рейтинге ATP, 23 раза подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Циципас встретится с Микаэлем Имером из Швеции. Поединок состоится 13 февраля.



Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера. Действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.