«С нетерпением жду следующего матча». Рублёв — о победе в поединке с Монтейро

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии с бразильцем Тьяго Монтейро. Напомним, встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 7:6.



«Определённо матч получился очень сложным. Я знаком с Тьяго, пару раз мы тренировались вместе. Поэтому я с самого начала знал, что встреча получится непростой. Я очень рад, что смог выиграть в трёх сетах.



Чувствую себя очень хорошо и с нетерпением жду следующего матча», — сказал Рублёв на канале Australian Open в YouTube.



Следующим соперником Рублёва будет испанец Фелисьяно Лопес, который в пяти сетах обыграл итальянца Лоренцо Сонего.



Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Действующими победителями соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

Рублёв обыграл Монтейро и вышел в третий круг Australian Open