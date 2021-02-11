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«С нетерпением жду следующего матча». Рублёв — о победе в поединке с Монтейро

«С нетерпением жду следующего матча». Рублёв — о победе в поединке с Монтейро
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии с бразильцем Тьяго Монтейро. Напомним, встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 7:6.

«Определённо матч получился очень сложным. Я знаком с Тьяго, пару раз мы тренировались вместе. Поэтому я с самого начала знал, что встреча получится непростой. Я очень рад, что смог выиграть в трёх сетах.

Чувствую себя очень хорошо и с нетерпением жду следующего матча», — сказал Рублёв на канале Australian Open в YouTube.

Следующим соперником Рублёва будет испанец Фелисьяно Лопес, который в пяти сетах обыграл итальянца Лоренцо Сонего.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Действующими победителями соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

Рублёв обыграл Монтейро и вышел в третий круг Australian Open
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