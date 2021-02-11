Бывшая 6-я ракетка мира: считаю, что Федерер дойдёт до финала US Open и может его выиграть

Победительница Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, бывшая шестая ракетка мира американка Чанда Рубин оценила шансы швейцарца Роджера Федерер выиграть турнир «Большого шлема» в 2021 году.

«Думаю, наиболее вероятным вариантом кажется Уимблдон. На этом турнире он играет так хорошо! Но я назову US Open. Думаю, ему просто нужно немного больше времени. Оно пойдёт ему на пользу. Я считаю, что он дойдёт до финала US Open и может выиграть титул.

Я знаю, что он не побеждал там с 2008-го, поэтому это кажется маловероятным, но, думаю, Федереру по силам выиграть мэйджор в этом году", — приводит слова Рубин Tennis Channel.

Швейцарец решил пропустить текущий Australian Open. Он заявил также, что собирается быть полностью готовым к Уимблдону и Олимпийским играм в Токио (Япония).