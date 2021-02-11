Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Бывшая 6-я ракетка мира: считаю, что Федерер дойдёт до финала US Open и может его выиграть

Бывшая 6-я ракетка мира: считаю, что Федерер дойдёт до финала US Open и может его выиграть
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Победительница Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, бывшая шестая ракетка мира американка Чанда Рубин оценила шансы швейцарца Роджера Федерер выиграть турнир «Большого шлема» в 2021 году.

«Думаю, наиболее вероятным вариантом кажется Уимблдон. На этом турнире он играет так хорошо! Но я назову US Open. Думаю, ему просто нужно немного больше времени. Оно пойдёт ему на пользу. Я считаю, что он дойдёт до финала US Open и может выиграть титул.

Я знаю, что он не побеждал там с 2008-го, поэтому это кажется маловероятным, но, думаю, Федереру по силам выиграть мэйджор в этом году", — приводит слова Рубин Tennis Channel.

Швейцарец решил пропустить текущий Australian Open. Он заявил также, что собирается быть полностью готовым к Уимблдону и Олимпийским играм в Токио (Япония).

Роджер Федерер поздравил Тома Брэди, опубликовав фото с его женой
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021