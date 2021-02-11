Циципас — о победе в матче с Коккинакисом на AO: сегодня мне было очень непросто

Представитель Греции Стефанос Циципас поделился эмоциями после победы в поединке с австралийцем Танаси Коккинакисом во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Напомним, встреча продолжалась 4 часа и 36 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 6:7 (5:7), 6:4.



«Прежде всего хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня были на стадионе. Здорово, что организаторы турнира пошли на этот шаг и позволили всем любителям тенниса посетить турнир.

Танаси — отличный игрок, и мне сегодня было очень непросто. У него большой потенциал, думаю, он и сам это прекрасно знает», — сказал Циципас на канале Australian Open в YouTube.



В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Циципас встретится с Микаэлем Имером из Швеции. Матч состоится 13 февраля.